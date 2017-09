Governo diz que “não é necessário” limitar pagamentos em dinheiro

O Governo não está a pensar em limitar os pagamentos em dinheiro.

Respondendo a uma questão parlamentar do deputado Laurent Mosar (CSV), o ministro das Finanças, Pierre Gramegna, diz que “não é necessário” limitar os pagamentos em dinheiro no Luxemburgo, à semelhança do que está acontecer em vários Estados-membros da União Europeia.

O governante explica que a diretiva europeia sobre a luta contra o branqueamento de capitais e financiamento de terrorismo não estipula a restrição dos pagamentos em dinheiro e que, por isso, “não parece ser necessário ir além do texto da diretiva”.

Ainda de acordo com o ministro das Finanças, são já 16 os países do bloco europeu que limitam os pagamentos em dinheiro. Entre eles estão por exemplo Portugal e as vizinhas Bélgica e França.

Redação Latina