Governo endurece penas contra agressores de socorristas

O Governo luxemburguês reagiu ao acréscimo de violência contra elementos de equipas de socorro de emergência, sobretudo bombeiros, ao lançar uma proposta de lei que prevê uma moldura penal de oito dias a cinco anos de prisão e multas de 251 a 10.000 euros para os agressores.

O aumento do número de casos de agressões físicas e verbais contra os agentes dos serviços de socorro é um “problema real”, diz o ministro do Interior, Dan Kersch, que lançou esta proposta, a par do ministro da Justiça, Félix Braz.

Já foram registados 27 casos de agressões, desde o início do ano (16 ameaças verbais e 9 agressões físicas).

O principal objetivo do Executivo é proteger quem ajuda a população em situações de emergência e sancionar os agressores com penas mais pesadas.

À margem do reforço penal, o Governo também lançou a campanha de sensibilização “Respekt 112”, com a difusão de cartazes, que apelam ao respeito pelos bombeiros, e de vídeos na comunicação social, nas redes sociais e nas salas de cinema.

