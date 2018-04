Governo está a analisar projeto de elétrico de alta velocidade entre Luxemburgo e Esch

Um elétrico de alta velocidade para ligar a cidade do Luxemburgo a Esch-sur-Alzette. Esta poderá ser uma das alternativas para responder às necessidades do país em matéria de mobilidade, a longo prazo.

A par da habitação e do ordenamento do território, a mobilidade é um dos desafios incontornáveis do país e o Governo quer tratar o assunto com os olhos postos no futuro. Daí o ministro do Desenvolvimento Sustentável e Infraestruturas, François Bausch, estar a preparar um grande debate sobre a mobilidade, a ter lugar no Parlamento, ainda este mês.

A ideia é discutir os projetos e conceitos contemplados no “MoDu 2.0”, a estratégia do Executivo em matéria de mobilidade suave, que terá em conta os desafios a longo prazo, nomeadamente até 2025 e 2035.

François Bausch quer que a estratégia nacional responda a uma série de questões consideradas fundamentais. Adaptar as infraestrutruras e a oferta de transportes públicos às horas de ponta, promover as deslocações de carro partilhadas (“covoiturage”, em francês) entre o domicílio e o local de trabalho e continuar a integrar as ciclovias nos projetos rodoviários são algumas das prioridades.

Falando perante os membros da comissão parlamentar do desenvolvimento sustentável, o ministro citou como exemplo o estudo que está a ser feito sobre a eventual construção de um elétrico de alta velocidade entre a capital e Esch. A linha seria integrada na futura rede do elétrico da cidade do Luxemburgo.

Para já, é muito pouco aquilo que se sabe sobre este projeto. O ministro deverá divulgar mais detalhes em junho, depois de concluído o estudo.

Redação Latina (Foto: Luxtram)