Governo está em diálogo com Luxemburgo sobre fecho de cursos de português

O secretário de Estado das Comunidades garantiu hoje que o Governo português está em diálogo com as autoridades luxemburguesas sobre o anunciado encerramento dos cursos integrados de português na comuna de Esch-sur-Alzette.

Em declarações aos jornalistas à margem do IV Encontro Nacional da Diáspora Portuguesa, em Cascais, José Luís Carneiro disse que “há um conjunto de diligências institucionais e de caráter político que têm vindo a ser desenvolvidas junto das autoridades luxemburguesas” e lembrou que apesar da autonomia do poder local na área de educação, esta é “uma matéria central nas relações entre os dois países”.

O secretário de Estado adiantou ainda que está em curso um diálogo entre o Instituto Camões e o Ministério da Educação com as autoridades luxemburguesas com vista a “uma reforma que desde há algum tempo vinha sendo preparada”.

Em novembro, o deputado socialista Paulo Pisco pediu às autoridades do Luxemburgo para não acabarem com os cursos integrados de português em Esch a partir do ano letivo de 2017-2018.

Na resposta a Pisco, citada pela agência Lusa, o ministro da Educação, Claude Meisch, declarou que o seu ministério vai contactar as autoridades da comuna de Esch, lembrando que o seu mnistério incentiva as comunas a propor cursos integrados de línguas nos seus currículos oficiais. Meisch sublinhou, no entanto, que as comunas têm autonomia nesta matéria.