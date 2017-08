Governo está a seguir de perto a situação na Venezuela – Jean Asselborn

O Governo luxemburguês está a seguir de perto a situação na Venezuela e lamenta que as autoridades do país tenham avançado com a eleição de uma assembleia constituinte.

Na resposta a uma questão parlamentar do deputado Laurent Mosar, do Partido Cristão-Social (CSV), o ministro dos Negócios Estrangeiros, Jean Asselborn, sublinha que “o Luxemburgo apoia plenamente os esforços da União Europeia” na resposta à situação no país sul-americano.

O ministro sublinha que “a assembleia constituinte foi eleita em circunstâncias que indicam que este novo órgão não poderá representar de forma adequada o eleitorado venezuelano”. Asselborn considera também que a assembleia poderá “acentuar as divisões, violências e sofrimento da população”.

Para o chefe da diplomacia luxemburguesa, a situação requer uma solução negociada urgentemente entre o Governo do Presidente Nicolas Maduro e a oposição.

Recorde-se que, numa declaração conjunta, feita a agosto, a União Europeia (UE) recusou reconhecer a assembleia constituinte, pedindo a sua suspensão imediata.

O ministro dos Negócios Estrangeiros salienta, no entanto, que o Executivo luxemburguês, tal como a UE, considera prematura a imposição de sanções ao país. Asselborn reitera, mesmo assim, que o espaço comunitário está pronto “a adaptar a sua resposta à medida que a situação evolui”.

Redação Latina