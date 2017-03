Governo está a trabalhar no reconhecimento do luxemburguês como língua oficial da UE

O Governo está a trabalhar para avançar com o projeto de reconhecimento do luxemburguês como língua oficial da União Europeia (UE), uma intenção anunciada pelo Governo no ano passado.

Na resposta a uma questão parlamentar da deputada Martine Hansen, o ministro da Educação, Claude Meisch, explica que o Executivo está a estudar várias possibilidades para levar o projeto avante.

Uma das opções que estava em cima da mesa já foi afastada, visto que exigiria a clarificação do estatuto do luxemburguês através de uma inscrição na constituição. Segundo o ministro, esta hipótese não é viável, visto que a reforma constitucional ainda não está concluída.

Mais realista é “a possibilidade de os Estados-membros poderem obter o reconhecimento de uma língua que seja utilizada na totalidade ou numa parte, de um território nacional, através da negociação das “disposições administrativas”, pode ler-se na resposta de Claude Meisch. O ministro sublinha que o Governo decidiu reter esta hipótese, que considera ser exequível a curto prazo.

A intenção de inscrever o luxemburguês na lista das línguas oficiais do bloco europeu foi anunciada em outubro do ano passado, na sequência da petição de Lucien Welter, sobre a valorização do luxemburguês, que foi assinada por mais de 14 mil pessoas e que iniciou um amplo debate sobre o papel do idioma de Dicks.

Na altura, o ministro da Educação criticou o facto de o luxemburguês ser subestimado, acrescentando que se o irlandês consta da lista das línguas oficiais do bloco o luxemburguês também o merece. Se isso acontecer, o luxemburguês será a 25ª língua oficial da UE.

Redação Latina