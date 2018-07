Governo exclui hipótese de feriado escolar no dia da procissão de Echternach

A petição popular exigia um dia feriado escolar no dia da procissão dançante de Echternach, mas o ministro da Educação não cedeu. Contudo, o debate público, que aconteceu ontem no Parlamento, não foi em vão. O ministro Claude Meisch anunciou que vai incentivar as administrações de todas as escolas do país – desde a primária aos liceus – a promoverem um dia dedicado ao património e à cultura luxemburguesa, a partir do próximo ano letivo.

Para o governante, o dia dedicado ao património deve dar a possibilidade a todos os alunos de participar na procissão dançante, sem necessidade de fazer desse dia um feriado escolar.

Recorde-se que a petição popular surgiu depois de Claude Meisch ter decretado que os alunos devem ter aulas no dia da procissão dançante – que se realiza anualmente na terça-feira a seguir à Segunda-Feira de Pentecostes – sempre que ela não coincida com as férias escolares – o que será o caso em 2019.

O peticionário Jos Scheuer, antigo burgomestre de Echternach, acabou por por ver rejeitada a sua reivindicação, já que o governo a excluiu.

Apesar de tudo, a terça-feira de Pentecostes passa a ser um dia dedicado ao património nas escolas, a partir de 2019.

Lembramos neste contexto que, segundo o ministro da Educação, os alunos que queiram participar na procissão dançante podem ser dispensados das aulas, mediante um pedido dos encarregados de educação.

Redação Latina