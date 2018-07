Governo informa sobre acesso a manuais escolares gratuitos

O Ministério da Educação anuncia hoje os pormenores do programa ‘mybooks.lu’, sobre a atribuição de manuais escolares gratuitos aos alunos do ensino secundário clássico, geral e profissional.

A medida entra em vigor no próximo ano letivo, estando previsto um alívio financeiro até 450 euros por família, por ano e por criança, em função do regime de ensino.

Sabe-se que os alunos passam a poder selecionar os manuais de que precisam através da Internet. Depois, terão de os levantar nas livrarias, de forma gratuita.

A apresentação do programa é feita numa conferência de imprensa, com início marcado para as 10:30.

Redação Latina