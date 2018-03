Governo levanta véu sobre futuro Hospital do Sul

Deverá permitir reduzir os custos de funcionamento, ao reagrupar num só local os serviços prestados atualmente por várias unidades hospitalares. Este é um dos objetivos do futuro Hospital do Sul, que vai estar hoje no centro de uma conferência de imprensa.

Lydia Mutsch, ministra da Saúde, Georges Mischo, presidente do conselho de administração do Centro Hospitalar Emile Mayrisch (CHEM), e Hansjörg Reimer, diretor-geral do CHEM, falam esta manhã aos jornalistas para apresentar os detalhes do projeto, aprovado há pouco mais de uma semana em Conselho de Ministros.

O futuro hospital, apelidado de ‘Südspidol’, vai reagrupar em Raemerich (Esch-sur-Alzette) todos os serviços hospitalares do Centro Hospitalar Emile Mayrisch e do Centro François Baclesse (CFB).

O CHEM funciona atualmente com unidades espalhadas por três locais, custando cerca de 180 milhões de euros por ano. Segundo dados disponibilizados pelo Emile Mayrish, só até 2020 as necessidades de investimento deverão ascender a 348 milhões.

O projeto de construção do ‘Südspidol’ surge assim para tentar contrariar a tendência. De acordo com um estudo do grupo Lenz Zürich, que analisou vários cenários distintos – entre os quais a renovação das instalações existentes –, a construção de uma nova infraestrutura poderá trazer “vantagens substanciais”. Um novo hospital deverá permitir, segundo o estudo, uma redução dos custos na ordem dos 15%, ou seja, 900 milhões nos próximos 20 anos.

Segundo o calendário do projeto, as obras de construção arrancam este ano, devendo ficar concluídas em 2022.

Redação Latina