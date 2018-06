Governo não autoriza concurso canino Dogexpo

Não vai haver mais concursos caninos este ano, no Luxemburgo. A decisão foi tomada pelo Governo que não autoriza a realização da exposição de cães no próximo mês de setembro, como pretendido pela União Cinológica Luxemburguesa.

Em causa estão vários casos de maus-tratos dos animais durante as últimas edições do evento. Ainda em abril, a polícia foi chamada a intervir para resgatar dois cães trancados no interior de uma viatura com portas e vidros fechados, num dia de calor extremo, no parque de estacionamento da LuxExpo, durante a realização do concurso.

Para o concurso internacional de cães voltar a acontecer, o Governo exige garantias. Os organizadores têm de apresentar um conceito que reúna todas as condições necessárias de saúde e bem-estar dos animais. Sem isso, também não haverá Dogexpo em 2019.

O Executivo reforçou recentemente a lei sobre a proteção e bem-estar dos animais e nesse contexto decidiu, ainda, proibir a amputação de orelhas e cauda dos cães. Não só a amputação é interdita como também é proibido deter e expor cães amputados em todo o território nacional.

Redação Latina