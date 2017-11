Governo não tenciona abolir o prazo-limite de 52 semanas de baixa (C/ÁUDIO)

O ministro da Segurança Social, Romain Schneider, descarta a possibilidade de revogar o prazo-limite de 52 semanas de baixa, em caso de doença grave.

Recorde-se que o trabalhador vê o seu contrato de trabalho rescindido automaticamente, após 52 semanas de baixa, ao longo de um período de dois anos.

Segundo o ministro é preciso impor limites, já que o objetivo é fazer o doente regressar ao mercado de trabalho.

A central sindical LCGB já veio criticar a proposta do ministro, que consiste no prolongamento, por mais seis meses do prazo-limite de 52 semanas de baixa. O sindicato sublinha que os doentes não têm tempo nem energia para enfrentar mais processos burocráticos.

Romain Schneider, ministro da Segurança Social, contesta esta posição e disse à Rádio Latina que a respetiva diligência administrativa vai ser simplificada.

O ministro mostra-se, no entanto, aberto às negociações com os parceiros sociais. Consciente de que há vários pontos sensíveis de discórdia, Romain Schneider diz que é preciso alcançar um compromisso.

