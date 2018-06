Governo não tenciona instalar radares nos túneis

Não está nos planos do Governo instalar radares fixos de controlo de velocidade nos túneis do país, de acordo com o ministro do Desenvolvimento Sustentável e das Infraestruturas, François Bausch.

Em resposta ao deputado Ali Kaes, do Partido Cristão Social (CSV), o ministro explica que a escolha dos locais para a instalação dos aparelhos está ligada aos acidentes, à velocidade e à intensidade do trânsito, adiantando, no entanto, que a polícia já efetuou controlos de velocidade nos túneis, através dos radares móveis.

Recorde-se que os radares fixos atualmente em serviço na rede rodoviária nacional podem detetar dois tipos de infração: o excesso de velocidade nos dois sentidos da estrada (três vias no máximo), bem como a circulação numa via reservada, como é o caso da berma das autoestradas, destinadas a emergências.

Redação Latina