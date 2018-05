Governo presta homenagem a Camille Gira no dia do seu aniversário

Dois de junho de 2018 seria o dia do sexagésimo aniversário de Camille Gira, o secretário de Estado do Desenvolvimento Sustentável, que morreu a 16 de maio último, vítima de ataque cardíaco quando discursava no Parlamento. Foi este o dia escolhido pelo Governo para prestar oficialmente homenagem a Camille Gira.

O Executivo anunciou hoje que vai organizar uma cerimónia, junto ao Ministério de Estado, no próximo sábado, às 10:00.

O Grão-Duque Henri, o primeiro-ministro, Xavier Bettel, o presidente da Câmara dos Deputados, Mars Di Bartolomeo, e o presidente do Déi Gréng, Christian Kmiotek, são algumas das personalidades que vão estar presentes.

Redação Latina