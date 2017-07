Governo projeta “Escola internacional Differdange e Esch-sur-Alzette”

Já era sabido que a Escola Internacional de Differdange – a primeira escola internacional pública do Luxemburgo que abriu no ano passado – ira ser reforçada com um anexo em Esch-sur-Alzette.

Agora sabe-se que o futuro nome do organismo vai ser “Escola Internacional Differdange e Esch-sur-Alzette”. Esta é a denominação que figura no projeto de lei (7150) apresentado hoje pelo ministro da Educação aos deputados da comissão da tutela.

Claude Meisch justificou a abertura do anexo no edifício “Victor Hugo” em Esch, com o “grande sucesso” que tem tido a escola em Differdange.

De acordo com o ministro, “as vagas para as turmas da secção francófona ficaram preenchidas num ápice e o número de pedidos para a secção em inglês foi mais acentuado do que o previsto”.

A afluência pode ser justificada pelo facto de a Escola Internacional de Differdange ser a única do país, onde se leciona o inglês no ensino primário.

Entretanto, o ministro da Educação anunciou agora que a escola internacional vai ter “uma fileira em alemão para que os alunos possam optar pelo inglês como segundo língua”.

Outra novidade apresentada pelo governante foi a abertura do ciclo 1, ou seja, o ensino precoce e o pré-escolar, para crianças entre os 4 e os 5 anos.

Claude Meisch revelou ainda que tenciona contratar 30 professores para o anexo da escola internacional, em Esch-sur-Alzette.

O deputado liberal (DP) Lex Delles foi hoje nomeado relator do projeto de lei, que ainda não se sabe quando vai a votos.

Redação Latina