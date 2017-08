Governo promove produtos locais luxemburgueses

O Ministério da Agricultura aposta na promoção dos produtos regionais luxemburgueses que têm certificado de qualidade.

O ministro Fernand Etgen apresentou esta terça-feira, um pacote de medidas, com três vertentes, nomeadamente, mais transparência para os consumidores, graças ao novo selo oficial aplicado aos produtos certificados, que garante critérios de qualidade, de sabor, de respeito pelo ambiente e pelo bem-estar animal.

Por outro lado, o Governo quer fazer chegar estes produtos, de forma mais direta e eficaz, às cozinhas coletivas de várias instituições, nomeadamente hospitais, creches e lares de idosos.

Finalmente, pretende-se valorizar os produtores que apostam nos produtos de qualidade certificados e que são recompensados com subsídios do Estado, cobrindo as despesas de controlo de qualidade.

O grande objetivo deste plano é satisfazer, ao mesmo tempo, consumidores, restauração coletiva e produtores, apostando sempre na qualidade e na sustentabilidade dos produtos.

Redação Latina (foto: MAVPC)