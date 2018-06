Governo propõe 32 medidas para melhorar serviços de urgência

Os serviços de urgência dos quatro hospitais do Luxemburgo são solicitados cerca de 312.000 vezes por ano, sendo que um quarto das consultas é de crianças.

Os tempos de espera são, muitas vezes, considerados demasiado longos pelos pacientes.

No entanto três quartos dos pacientes das urgências passam lá menos de três horas.

As razões que provocam o congestionamento nos serviços de urgência são “complexas e múltiplas”, dizem a ministra da Saúde, Lydia Mutsch, e o ministro da Segurança Social, Romain Schneider.

Um estudo levado a cabo nos últimos nove meses – cujos resultados foram apresentados esta semana aos deputados – permitiu identificar alguns problemas e lançar 32 medidas globais, que se multiplicam em 150 ações mais específicas. O objetivo é melhorar a organização das urgências.

A falta de informação sobre as alternativas ao hospital é uma das lacunas a melhorar.

Segundo o estudo, 35% das consultas nas urgências não são verdadeiras urgências e podiam ser tratadas por um médico de clínica geral ou nas chamadas “Maisons médicales”. Daí o Governo estar a apoiar financeiramente a criação de consultórios com vários médicos que dão consultas sem marcação, em horários mais flexíveis e, mesmo, no fim-de-semana.

A falta de um serviço de urgência alternativo ao habitual nos dois hospitais da capital é outro problema identificado na auditoria. Para resolver a questão foi decidido que os serviços de urgência passem a funcionar em simultâneo nos dois hospitais, durante o dia, a partir de 2019, para descongestionar as urgências nas horas de maior afluência.

A organização das estruturas de urgência pediátricas no Centro Hospitalar do Luxemburgo (CHL) são citadas, no estudo, como um exemplo a seguir.

As crianças são orientadas, segundo a gravidade dos casos, para a “Maison médicale” ou para a clínica de pediatria do hospital .

Segundo o relatório, vai ser preciso recrutar cerca de 230 médicos especialistas nos próximos 10 anos, para garantir um serviço adequado aos doentes.

Redação Latina