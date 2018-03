Governo quer abrir instituto de culinária no castelo de Sanem

O castelo de Sanem poderá vir a albergar um instituto de culinária. Segundo a secretária de Estado da Economia, o projeto do Governo consiste em abrir uma escola dedicada à formação contínua para as profissões ligadas à gastronomia. O projeto inclui também a abertura de um restaurante no espaço contíguo.

Este é mais um passo no sentido de desenvolver o potencial do setor da Horeca e que passa por uma aposta na formação. A ideia é, segundo a secretária de Estado Francine Closener, propor um instituto de culinária semelhante ao Instituto Bocuse, focado na alta cozinha, e que responda às necessidades dos clientes e restaurantes nacionais.

O novo instituto virá assim complementar a oferta do Liceu de Hotelaria Alexis Heck, em Diekirch, que vai ser reformado. O atual liceu deverá passar a chamar-se ‘Escola de Hotelaria e Turismo do Luxemburgo’, estando prevista a abertura de uma secção de gestão hoteleira e turística já a partir do próximo ano letivo, para facilitar o acesso dos alunos ao ensino superior.

Além da nova secção, está também prevista a criação de um BTS (Brevet de Technicien Supérieur) nesta área, ou seja, um diploma de ensino superior de dois anos que certifica a aquisição de qualificações profissionais.

Estas novidades estão contempladas num projeto de lei, que estipula ainda a abertura de formações profissionais contínuas e outras formações específicas.

Redação Latina