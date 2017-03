Governo quer atribuir mais poder de sanções aos agentes municipais

Foto: www.chd.lu

Os agentes municipais vão ter mais poder. Essa é pelo menos a intenção do Governo que pretende alargar as competências desses profissionais.

O ministro do Interior, Dan Kersch, e o ministro da Justiça, Felix Braz, apresentaram dois anteprojetos de lei nesse sentido, com o objetivo de diminuir a carga de trabalho da polícia.

Segundo o ministro Dan Kersch a futura lei não visa criar uma “segunda Polícia Grã-Ducal”, até porque os agentes não terão direito a usar armas.

Os agentes comunais vão, por exemplo, poder multar as pessoas que não limpam a neve ou o gelo dos passeios ou aquelas que urinam na via pública. As infrações administrativas poderão ser sancionadas com multas entre 25 e 250 euros.

O segundo anteprojecto diz respeito aos recursos relativamente às sanções administrativas. Trata-se de criar procedimentos simples e acessíveis. O prazo-limite para introduzir um recurso no Tribunal Administrativo – contra a decisão tomada por um agente municipal – é de um mês. Caso a multa tenha sido paga na hora, não haverá possibilidade de recurso.

Uma vez que se prevê um aumento dos dossiês a tratar, o ministro da Justiça, Felix Braz, anunciou o recrutamento de três juízes.

Os dois anteprojetos de lei deverão ser entregues na Câmara dos Deputados, nos próximos dias.

Redação Latina