Governo quer Comissário da língua luxemburguesa

O Governo tenciona ter um Comissário da língua. Pretende, igualmente, abrir um centro para a língua (Zentrum fir l’Lëtzebuergescht). São duas das medidas apresentadas esta quinta-feira e que fazem parte da estratégia de promoção do luxemburguês. Uma estratégia elaborada pelo Executivo e que vai constar num plano de ação a desenvolver durante 20 anos.

O Governo visa, também, o reconhecimento do idioma de Dicks na União Europeia. O objetivo, segundo se pode ler numa nota publicada no ‘site’ do Parlamento, é “permitir que os cidadãos se possam exprimir em luxemburguês junto das instituições europeias”.

Da panóplia de medidas hoje apresentadas pelo ministro da Educação, Claude Meisch, e pelo secretário de Estado da Cultura, Guy Arendt, constam ainda a tradução parcial dos ‘sites’ das administrações públicas.

Grande parte da estratégia do Governo diz respeito à aprendizagem do luxemburguês, através de cursos obrigatórios nas escolas internacionais e opcionais nos liceus públicos.

(foto: CHD)

Redação Latina