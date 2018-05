Governo quer criar base legal para banco de horas

O Governo prevê criar uma lei sobre o banco de horas. Após vários anos de reflexões e de discussões entre os parceiros sociais, está agora a ser elaborada uma base legal para regulamentar a acumulação de horas de trabalho extraordinárias. O ministro do Trabalho, Nicolas Schmit, já apresentou as linhas diretrizes do que está ainda na fase de ante-projeto de lei.

Acumular horas extraordinárias ou dias de folga extralegal para depois poder beneficiar de um ano sabático, reduzir o seu tempo de trabalho durante um certo período ou ainda poder ir para a reforma um ano mais cedo, são cenários que vão ser possíveis para os trabalhadores que dispõem de um banco de horas.

Para o ministro do Trabalho, o banco de horas não deve ser obrigatório, nem para o empregador, nem para os empregados que não querem aderir a um tal sistema de acumulação de horas laborais extraordinárias, para mais tarde usufruir.

A lei deverá, então, ser flexível, para permitir eventuais negociações com vista a acordos interprofissionais ou convenções coletivas.

O diploma deverá também apresentar soluções para que os trabalhadores não percam as horas extraordinárias ‘poupadas’, em caso de falência da empresa.

A gestão das horas suplementares também deverá estar sujeita a algumas condições. O teto máximo, por exemplo, deverá ser fixado em 1 800 horas extraordinárias, o que corresponde a um ano de trabalho.

Por outro lado, o trabalhador também não poderá acumular as suas férias legais, ou seja, terá de tirar 25 dias de férias por ano.

O ante-projeto de lei deverá ser adotado brevemente pelo Governo, em Conselho de Ministros, para depois ser entregue à Câmara dos Deputados.

Redação Latina