Governo quer penalizar “comportamentos perigosos” para prevenir reincidência nas estradas

Uma pena de prisão de um mês a três anos e uma multa de 500 a 5.000 euros. É assim que o Governo quer punir determinados comportamentos deliberados que coloquem em perigo a vida de terceiros, mesmo que acabem por não ter consequências graves.

A medida faz parte de um projeto de lei do ministro da Justiça, Félix Braz, aprovado no mês passado pelo Conselho de Ministros. Um texto que inscreve este tipo de delitos no código penal, à semelhança do que já acontece na vizinha França.

O projeto de lei visa assim todos os comportamentos deliberados que constituam uma ofensa contra a integridade física grave ou que exponham terceiros a um risco de morte.

Segundo os novos detalhes do texto, divulgados agora pelo Ministério da Justiça, um dos objetivos do projeto de lei passa, por exemplo, por “tornar mais eficaz o arsenal legislativo na luta contra a reincidência em matéria de circulação rodoviária”.

Trocado por miúdos, e no pior cenário, uma infração grave ao código da estrada, mesmo que não cause mortos ou feridos, poderá vir a dar uma pena de prisão de três anos e/ou uma multa de 5.000 euros.

Redação Latina