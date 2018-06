Governo reage à violência sobre bombeiros no Luxemburgo

Há cada vez mais casos de agressões a agentes dos serviços de socorro no Luxemburgo, nomeadamente bombeiros, na maior parte voluntários. Já foram registados 23 casos, desde o início deste ano, o que está a preocupar, cada vez, mais o governo.

Paul Schroeder, diretor da administração dos serviços de socorro à população, identifica três níveis de violência. O primeiro não passa de agressões verbais. Foram registadas 16 desde o início do ano, que são apenas “a face visível do iceberg”. O segundo refere-se às agressões físicas (cinco desde janeiro), enquanto o terceiro é o mais grave, com dois casos declarados de agressões com armas ou tentativa de sequestro.

O ministro do Interior, Dan Kersch, decidiu reagir, através do lançamento de uma campanha de sensibilização, sob o mote “respeitem aqueles que vos socorrem”.

A campanha consiste na difusão de cartazes, que apelam ao respeito pelos bombeiros, e vídeos transmitidos na comunicação social, nas redes sociais e nos cinemas.

