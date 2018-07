Governo reforça apoio às PME com 89 milhões de euros

O Estado vai reforçar o apoio às pequenas e médias empresas (PME). O plano global de ajuda do Governo às PME traduz-se em 89 milhões de euros, para os próximos cinco anos, o que representa um aumento de 27%, face aos cinco anos anteriores.

É o que prevê a reforma da lei sobre o regime de subsídios às PME, que o Parlamento aprovou, por unanimidade, na semana passada.

A nova lei retoma as principais medidas do anterior diploma de apoio ao investimento, acrescentando quatro novos subsídios. Haverá uma nova ajuda financeira que cobre os custos de cooperação suportados pelas PME que participam em projetos de cooperação territorial europeia. Um dos subsídios será atribuído às jovens empresas e outro irá financiar riscos empresariais. E, depois das inundações do mês de junho, a nova lei prevê ajudas às empresas que sofrem prejuízos causados por calamidades naturais.

Esta lei, tal como a anterior, visa “estimular a criação, o desenvolvimento ou a reorientação das empresas artesanais, comerciais, industriais, turísticas ou de prestação de serviços, que sejam “mais-valias para o desenvolvimento económico do país”.

Redação Latina