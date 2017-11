Governo reforça peso da língua luxemburguesa

O Conselho de Ministros deu luz verde ao projeto de lei que valoriza o papel da língua luxemburguesa na sociedade. Para o ministro da Educação, Claude Meisch, o principal objetivo é promover a língua, no sentido de dar resposta às necessidades da população

O texto prevê a criação de várias estruturas, para reforçar o papel do luxemburguês na sociedade.

Outra das medidas prende-se com a nomeação de um Comissário do Idioma Luxemburguês, para pôr em prática uma plataforma nacional, que consiste na atualização e centralização de informações sobre a língua. O comissário também deverá apurar se a língua luxemburguesa é, ou não, suficientemente ensinada no país.

O projeto de lei prevê também a abertura de um centro da língua, especializado na vertente cultural. Este centro vai fornecer documentação sobre o idioma e organizar eventos, tais como exposições e conferências, em torno da temática.

O projeto de lei vai ser apresentado aos deputados nas próximas semanas.

Redação Latina