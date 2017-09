Governo saúda empate do Luxemburgo frente à França

Não foi uma vitória, mas está a ser celebrado como tal. O empate sem golos da seleção luxemburguesa de futebol frente à vizinha França, a contar para a fase de apuramento para o Mundial2018, está a suscitar várias reações, até por parte do Governo.

O primeiro-ministro Xavier Bettel foi um dos políticos a manifestar o seu orgulho na seleção nacional, através da rede social Twitter.

Já o ministro do Desporto, Romain Schneider, enviou um telegrama à equipa nacional para Toulouse, onde se disputou o encontro, escrevendo “O dia da glória chegou – BRAVO rapazes!”.

Apesar do resultado, os franceses lideram o grupo A com 17 pontos, seguidos dos suecos, com 16. O Luxemburgo surge no quinto lugar, com cinco pontos, os mesmos da Bielorrússia, sexta colocada.

Redação Latina (Foto: FLF)