Governo tem de legislar sobre o caso Airbnb – François Koepp (C/ÁUDIO)

O secretário-geral da federação que representa o setor da hotelaria e restauração (a Horesca, como é designada no Luxemburgo), considera absolutamente necessário legislar sobre o Airbnb.

Numa entrevista à Rádio Latina, François Koepp defendeu a criação de um imposto ou uma taxa especial de 20% para esta plataforma.

Segundo as estimativas da Horesca, há entre 300 a 450 ofertas Airbnb no Luxemburgo. No entanto, François Koepp acredita que o número seja muito superior.

O secretário-geral da organização diz que as unidades hoteleiras já estão a sentir os efeitos do Airbnb. Segundo as contas da federação, os hotéis do país estarão a perder cerca de 150.000 dormidas por ano, ou seja, 400 por dia.

Estas são estimativas da federação. Dados mais concretos devem ser tornados públicos em breve, no âmbito de um estudo que o Governo encomendou sobre o fenómeno Airbnb no grão-ducado.

A Horesca representa cerca de 2.900 empresas do setor da hotelaria e restauração, no Luxemburgo, que empregam mais de 18.000 pessoas.

