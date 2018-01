Governo vai deixar de nomear reitor da Universidade

O reitor da Universidade do Luxemburgo vai deixar de ser nomeado pelo Governo. A nomeação do reitor, do vice-reitor e dos decanos passará a ficar sob a alçada do futuro conselho de administração da instituição. Esta é uma das alterações incluídas no projeto de lei sobre a criação de um novo enquadramento legal para a universidade, cujos trabalhos parlamentares estão a chegar ao fim.

Assim, o atual reitor da universidade, Stéphane Pallage, deverá ser o último a ter sido escolhido pelo Executivo.

O texto estipula, assim, um alargamento das competências do conselho de administração, que passa a incluir 13 membros e não sete, como atualmente. A alteração foi proposta pelo ministro do Ensino Superior, Marc Hansen, na sequência do parecer do Conselho de Estado.

O projeto de lei, que altera a lei em vigor desde 2003, volta a ser discutido na terça-feira, em sede de comissão parlamentar. Depois, o documento volta a ser remetido para o Conselho de Estado, que vai emitir um novo parecer.

Redação Latina