O Governo vai injetar 60 milhões de euros (ME) no setor do turismo nos próximos cinco anos.

São mais 15 milhões, face ao plano quinquenal precedente. É isso que prevê um projeto de lei que vai a votos esta quinta-feira.

O novo plano quinquenal aposta sobretudo na digitalização e no desenvolvimento da hotelaria rural.

Outro ponto diz respeito às ajudas em caso de catástrofe natural e subsídios de participação em feiras.

Redação Latina