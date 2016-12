Governo vai lançar aplicação de “car sharing” em 2017

Menos despesas nas deslocações, menos veículos na estrada e menos poluição. É a pensar nestes objectivos que o Governo decidiu lançar um site e aplicações móveis de “car sharing”. Trata-se de uma forma de transporte alternativa que visa promover a mobilidade partilhada. Os dispositivos devem estar operacionais no início do próximo ano.

De acordo com o ministro do Desenvolvimento Sustentável e das Infraestruturas, François Bausch, os utilizadores poderão recorrer às ferramentas de forma completamente gratuita.

Este tipo de aplicações, que já existe em várias cidades, permite uma coordenação entre condutores e passageiros, no sentido de evitar que vários carros façam o mesmo percurso, à mesma hora.

Em resposta a uma questão parlamentar dos deputados do CSV Diane Adehm e Gilles Roth, o ministro sublinhou que a viatura individual continua a ser o meio de transporte dominante no Luxemburgo, sendo no entanto utilizado de forma ineficaz.

Isto porque, explica o ministro, a maior parte dos veículos tem cinco lugares, mas a taxa média de ocupação é de 1,2 pessoas por carro. Uma taxa que o ministro qualifica de “relativamente baixa”.