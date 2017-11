Governo volta a autorizar atividades náuticas em Esch-sur-Sûre

O Governo voltou a autorizar as atividades náuticas no lago de Esch-sur-Sûre. O aviso que proibia as atividades naquele lago foi emitido no mês de outubro, depois de terem sido detetadas toxinas potencialmente prejudiciais à saúde.

A Administração da Gestão da Água informa agora que as últimas análises dão conta de uma diminuição considerável do nível de toxinas, que já não representam qualquer perigo para a saúde.

O organismo lembra, no entanto, que a época balnear em Esch-sur-Sûre terminou a 30 de setembro.

Redação Latina