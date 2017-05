GovJobs.lu simplifica acesso à função pública

O Governo luxemburguês está apostado em simplificar as regras do recrutamento de funcionários públicos ou de trabalhadores do Estado sem vínculo à função pública.

A partir de agora, as candidaturas só podem ser apresentadas online em MyGuichet, no portal GovJobs.lu, sublinhou hoje o ministro da Função Pública e da Reforma Administrativa, Dan Kersch.

Os candidatos devem inscrever-se no portal, indicando os seus critérios para o posto de trabalho que lhes interessa, a partir do início do segundo semestre deste ano.

Esta regra aplica-se aos candidatos à função pública e aos trabalhadores sem vínculo estatal.

Para concorrer a um posto de trabalho no Estado, os candidatos só precisam de apresentar o curriculum vitae (CV), reforçado com um texto, anexo, sobre a motivação específica, no caso dos aspirantes a funcionários públicos.

Quem não dominar as novas tecnologias de comunicação pode contar com a assistência dos funcionários do serviço Guichet.lu (11, rue de Notre-Dame, na cidade do Luxemburgo).

Recorde-se que o Estado anunciou a abertura de 24 postos de trabalho, na semana passada, no portal Govjobs.lu.

Há vagas para analistas, conselheiros, assistentes sociais, controladores aéreos, médicos e eletricistas.

Redação Latina