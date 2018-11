GovSat anuncia venda de serviços ao Ministério da Defesa francês

Mais um passo importante para o posicionamento do Luxemburgo na indústria aeroespacial. O operador luxemburguês de satélites GovSat anunciou hoje a venda de serviços ao Ministério da Defesa francês.

Na prática, trata-se de uma colaboração entre a empresa luxemburguesa GovSat e a francesa Telespazio France, que vão unir “capacidades, infaestruturas e soluções” para responder às necessidades do Ministério da Defesa do país vizinho.

De acordo com o contrato assinado pelas duas empresas, o GovSat irá apoiar a Telespazio France no fornecimento de serviços de telecomunicações ao exército francês e entidades estatais já a partir do final deste ano.

Num comunicado de imprensa divulgado hoje, o presidente-executivo do GovSat, Patrick Biewer, sublinhou que no âmbito desta parceria vão ser usados serviços do satélite GovSat-1, lançado no início deste ano.

Redação Latina (Foto: SIP / Charles Caratini)