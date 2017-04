Gramegna defende interesses do Luxemburgo nas reuniões do FMI e do Banco Mundial

O ministro luxemburguês das Finanças, Pierre Gramegna, marca presença, hoje e amanhã, em Washington, nas reuniões conjuntas do Comité Monetário e Financeiro do FMI e do Comité de Desenvolvimento do Banco Mundial.

Está em discussão, sobretudo, a atualidade política e financeira, também abordada nos encontros bilaterais de Gramegna com os seus homólogos.

O ministro luxemburguês também tem reuniões de trabalho marcadas com dirigentes do FMI e do Banco Mundial.

Além disso, também estão agendados seminários, encontros regionais, conferências de imprensa e muitos outros eventos que incidem sobre a economia global, o desenvolvimento internacional e os mercados financeiros.

Redação Latina