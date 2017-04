Gramegna diz que Governo “está pronto para sedear” Autoridade Europeia Bancária

O ministro das Finanças diz que o Governo “está pronto para acolher” a sede da Autoridade Bancária Europeia (ABE), um regulador atualmente implantado em Londres.

Com a saída do Reino Unido da União Europeia, a sede do organismo deve ser transferida para outro Estado-membro. Paris e Frankfurt são os principais candidatos, mas o Luxemburgo também quer entrar na corrida.

Na resposta a uma questão parlamentar do deputado Laurent Mosar, do CSV, Pierre Gramegna adianta que o Executivo já fez saber que é favorável à transferência da ABE para o Luxemburgo, acrescentando que o Governo “está pronto para receber” a sede da entidade, caso a escolha recaia sobre o Grão-Ducado.

A praça financeira nacional, o contexto multilingue e multicultural, com acesso a escolas europeias e internacionais, e a posição geográfica do país são, segundo Pierre Gramegna, fatores que jogam a favor do Luxemburgo.

Ainda na semana passada, de acordo com o Financial Times, o ministro para o Brexit, David Davis, defendeu a permanência da ABE e da Agência Europeia do Medicamento na capital britânica, acrescentando que essa decisão vai depender das negociações.

Redação Latina