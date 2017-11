Gramegna é um dos concorrentes à liderança do Eurogrupo – oficial

Pierre Gramegna entra na corrida à presidência do Eurogrupo. A candidatura foi confirmada esta tarde pelo Conselho da União Europeia.

Apesar de a divulgação da lista definitiva de candidaturas à presidência do fórum de ministros das Finanças da zona euro ter sido agendada para amanhã, o Conselho publicou esta tarde um comunicado a confirmar que foram quatro os ministros a apresentar candidaturas.

Além de Pierre Gramegna, candidatou-se ainda o ministro das Finanças português Mário Centeno, e os seus homólogos da Letónia, Dana Reizniece-Ozola, e da Eslováquia, Peter Kazimir.

A eleição do novo presidente terá lugar na próxima segunda-feira, através de uma votação por maioria simples. O nome do sucessor do holandês Jeroen Dijsselbloem será anunciado aos ministros no final da votação e apresentado na conferência de imprensa do Eurogrupo, imediatamente a seguir.

Redação Latina/Lusa