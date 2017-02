Grande Região tem mais de 11,5 milhões de habitantes

A Grande Região, constituída pelo Luxemburgo e pelas regiões da Sare, Renânia Palatinado, Lorena e Valónia, tem mais de 11,5 milhões de habitantes, segundo novos dados do Instituto Nacional da Estatística (STATEC).

Com mais de quatro milhões de residentes, a região alemã da Renânia Palatinado é o território mais populoso da Grande Região. As regiões da Valónia, na Bélgica, e da Lorena, em França, com 3,6 milhões e 2,3 milhões de habitantes, respetivamente, fecham o pódio.

Embora seja o território menos populoso da Grande Região, o Luxemburgo – que a 1 de janeiro de 2016 tinha 576 mil residentes – apresenta o maior crescimento demográfico entre os cinco territórios que integram este espaço comum.

Ao longo dos últimos dez anos, a população do Grão-Ducado cresceu 22,8%, algo que se explica, segundo o STATEC, pelo “movimento migratório”. Os estrangeiros correspondem a 46,7%, a taxa mais elevada da Grande Região.

Em sentido contrário, a região alemã da Sarre apresenta a maior quebra demográfica nos últimos anos, registando menos de um milhão de habitantes, pela primeira vez, em 2011.

Redação Latina