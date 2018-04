Grão-Duque Henri e príncipe Sébastien fazem hoje anos

A família real do Luxemburgo tem hoje dois eventos a comemorar: os aniversários do Grão-Duque Henri, 63 anos, e o do seu filho mais novo, o príncipe Sébastien, 26 anos.

Pai e filho nasceram ambos em 16 de abril. Quando Sébastien nasceu, o Grão-Duque tinha completado 37 anos.

A Grã-Duquesa Maria Teresa deu à luz o seu quinto e último filho – o príncipe Sébastien – na maternidade Grã-Duquesa Charlotte.

Por Já o Grão-Duque Henri, filho mais velho do Grão-Duque Jean e da Grã-Duquesa Joséphine-Charlotte nasceu a 16 de abril de 1955 no Castelo de Betzdorf.

Henri sucedeu ao trono a 7 de outubro do ano 2000, ou seja, há 18 anos.

O aniversário do soberano Henri será celebrado publicamente, como todos os anos, a 23 de Junho, feriado nacional por ocasião desta comemoração.

Redação Latina (Foto: © Cour grand-ducale / Lola Velasco)