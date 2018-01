Grão-Duque Jean completa hoje 97 anos de idade

Nascido a 5 de janeiro de 1921 no Castelo de Berg, Jean, filho da Grã-Duquesa Charlotte e do Príncipe Félix de Bourbon de Parme, tornou-se Grao-Duque aos 43 anos de idade, a 12 de novembro de 1964. No mesmo dia foi nomeado General do Exército luxemburguês. Abdicou do trono 36 anos depois, cedendo o lugar ao filho Grão-Duque Henri.

Mas recuemos um pouco no tempo. Depois de completar o ensino secundário em Yorkshire, no norte de Inglaterra, Jean viu-se obrigado a abandonar o Luxemburgo em maio de 1940, depois da invasão das tropas alemãs. Juntamente com a família, esteve refugiado em França, Portugal, Estados Unidos, Canadá e Grã-Bretanha. Na passagem pelo Canadá, o soberano estudou direito e ciências políticas na Universidade de Laval, no Quebeque.

Do currículo académico, saltam ainda à vista os doutoramentos “honoris causa” atribuídos pelas Universidades de Estrasburgo (22 de novembro de 1957), Miami (6 de maio de 1979), e Laval (29 de maio de 2007).

A carreira militar ocupa um lugar de destaque na biografia de Jean, que em 1942 entra como voluntário nos Irish Guards do Exército britânico. E foi por lá, mais precisamente no Royal Military College Sandhurst, em Berkshire, que recebeu formação militar. Em 1943 foi promovido a Tenente dos Irish Guards. Quatro décadas depois foi nomeado Coronel, pela rainha Isabel II.

Mas ainda durante os anos da Segunda Guerra Mundial, Jean foi guarda no Palácio de Buckingham, em Londres. Mais tarde serviu o Exército britânico na Normandia e participou na Batalha de Caen, nas operações de Arnhem, bem como na ofensiva de Rundstedt e na batalha de Reichswald. O regresso ao Luxemburgo aconteceu em abril de 1945.

Ainda no campo militar, e não só, recebeu várias condecorações ao longo dos anos, atribuídas por Estados Unidos, França, Bélgica, Holanda, Alemanha, Grã-Bretanha e Luxemburgo.

Entre os vários cargos que já assumiu, destaque para a presidência honorária de organismos como os Antigos Combatentes, Obra Pupilos da Nação e União dos Movimentos da Resistência Luxemburguesa.

Jean casou a 9 de abril de 1953 com a Princesa Joséphine-Charlotte da Bélgica, que viria a falecer em 2005. O ex-soberano tem cinco filhos: os príncipes Henri, Jean e Guillaume e as princesas Marie-Astrid e Margaretha.

Jean é um amante da natureza e defensor da proteção do meio ambiente. Desporto, fotografia e música são outros dos seus interesses.

