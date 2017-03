A neozelanesa Lorde prometeu e cumpriu! O novo single já está disponível.

A música foi lançada hoje e fará parte do novo álbum da cantora, previsto para abril.

Com o tema, saiu também o teledisco realizado por Grant Singler – o mesmo que produziu os vídeos “Starboy” do The Weeknd, e “I Don’t Wanna Live Forever” de Taylor Swift e ZAYN.

Ouça “Green Light” em baixo: