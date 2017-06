Greenpeace Luxemburgo encara decisão de Donald Trump como uma “manobra política perigosa” (C/ÁUDIO)

A Greenpeace Luxemburgo qualifica de ”lamentável” a decisão do Presidente norte-americano de retirar os Estados Unidos do acordo de Paris sobre as alterações climáticas.

Reagindo ao anúncio de Donald Trump, Philippe Schockweiler, relações-públicas da organização não-governamental (ONG), usou a palavra “dramático” para descrever aquilo que considera ser uma “manobra política perigosa”.

Philippe Schockweiler lembra que nem as indústrias do carvão e das energias fósseis se opuseram completamente ao acordo de Paris e sublinha que Trump está a ir contra o próprio povo norte-americano. Segundo dados da ONG ambientalista, nos Estados Unidos – tal como no Luxemburgo – cerca de 70% da população é favorável às energias renováveis.

Schockweiler saúda a reação da Europa, que vai assumir a liderança na transição energética e destaca, também, a posição da China.

A reação de Philippe Schockweiler, relações-públicas da Greenpeace Luxemburgo, depois de o Presidente norte-americano ter confirmado a saída do país do acordo de Paris. Os Estados Unidos juntam-se assim à Síria e Nicarágua como os únicos países fora do tratado.

Redação Latina