Greve da Ryanair leva ao cancelamento de 4 voos no Luxemburgo

A greve da próxima semana da Ryanair vai provocar o cancelamento de quatro voos no Luxemburgo.

Dos 300 voos diários cancelados em toda a Europa, o aeroporto do Findel vai ter três voos cancelados na próxima quarta-feira, com destino ao Porto (11:00), Madrid (13:00) e Barcelona (18:50). Para quinta-feira foi, também, anulado o voo, das 11:25, com destino a Lisboa.

O impacto da greve dos tripulantes de cabine da Ryanair foi divulgado hoje pela lux-Airport, empresa que gere o aeroporto do Luxemburgo.

A greve dos tripulantes de cabine da Ryanair em Portugal, Espanha e na Bélgica vai afetar milhares de passageiros, num protesto de dois dias, marcado para 25 e 26 de julho.

Redação Latina