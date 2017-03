Greve dos controladores aéreos franceses: Companhias isentas de indemnizações (C/ÁUDIO)

A greve dos controladores aéreos franceses, que termina amanhã, tem afetado as rotas que recorrem ao espaço aéreo no oeste e sul de França. Várias ligações com o Luxemburgo – incluindo viagens entre o Findel e Portugal – sofreram mesmo atrasos consideráveis.

Contactado pela Rádio Latina, Jean-Loup Stradella, do Centro Europeu dos Consumidores, lembrou os direitos dos passageiros no caso desta greve.

Se a paralisação nada tiver a ver com a transportadora – ou seja não envolver os seus pilotos ou pessoal de bordo, por exemplo –, a lei não obriga a compensações suplementares. Por isso, no caso da greve dos controladores aéreos, as companhias não têm de indemnizar os passageiros, mas estão obrigadas a garantir que cheguem ao seu destino.

Em caso de atraso ou cancelamento, que obrigue o passageiro a esperar no aeroporto durante um ou mais dias, a companhia deve prestar assistência aos passageiros, arcando com as despesas relacionadas com alojamento e alimentação.

Explicações de Jean-Loup Stradella, do Centro Europeu dos Consumidores, no Luxemburgo. O organismo pode ser contactado através do número de telefone +352 26 84 64 1.

O protesto dos controladores aéreos franceses foi convocado pelo sindicato dos controladores que acusa a administração de não cumprir um acordo firmado no ano passado.

Redação Latina