Greve europeia da Ryanair: Pelo menos um voo cancelado no Luxemburgo

Há pelo menos um voo cancelado no Luxemburgo devido à greve europeia da Ryanair. Segundo informação avançada no site da Lux-Airport, a empresa que gere o aeroporto do Findel, o voo das 13:00, com destino a Madrid, foi cancelado, já que a aeronave proveniente da capital espanhola, com chegada prevista para as 12:20, não vai descolar.

A greve europeia da companhia aérea de baixo custo decorre em seis países: Portugal, Espanha, Bélgica, Holanda, Itália e Alemanha, devendo implicar o cancelamento de 150 voos. Cerca de 30 mil passageiros deverão ser afetados ao longo do dia de hoje.

A companhia aérea, que está há vários meses envolvida em disputas laborais, assegura que enviou mensagens a todos os clientes afetados informando-os do cancelamento do seu voo, assim como das opções disponíveis.

Redação Latina / Lusa