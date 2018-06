Greve lar de idosos: Hoje é dia decisivo

Vai ser um dia decisivo para os trabalhadores de vários lares de idosos, nomeadamente para os do “An de Wiesen”, em Bettembourg, cujos assalariados estão em greve há nove dias, e também para os do grupo Zitha Senior, em Pétange e na cidade do Luxemburgo, que se juntaram ontem ao movimento.

O braço de ferro entre patronato e trabalhadores prende-se com a aplicação parcial do novo contrato coletivo.

Nora Back, secretária-sindical da OGBL, explicou ontem à Rádio Latina que o dia de hoje vai ser decisivo, uma vez que o Conselho de Ministros vai reunir-se, devendo apresentar uma solução para desbloquear o problema.

A situação que se vive no lar de Bettembourg complicou-se nos últimos dias, depois de a direção ter recorrido a pessoal externo para preencher os lugares dos trabalhadores grevistas. Uma decisão que, segundo Nora Back, “viola o direito à greve”.

A sindicalista da OGBL acrescenta ainda que a greve vai continuar, se nada mudar nas próximas horas.

Redação Latina