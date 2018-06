Greve nos lares de idosos termina graças à intervenção do Governo

Chegou ao fim a greve nalguns lares de idosos do país. Depois de nove dias de paralisação, a semana arrancou de forma pacífica, devido à intervenção do Governo.

Representantes do sindicato OGBL e do patronato, neste caso a rede de gerência COPAS, reuniram-se no sábado com três ministros (primeiro-ministro, Xavier Bettel; ministro das Finanças, Pierre Gramegna; ministro da Segurança, Romain Schneider) para a assinatura de um acordo que pôs fim ao conflito social.

O acordo estipula que as direções dos lares de idosos valorizem os salários dos trabalhadores abrangidos pela convenção coletiva da Federação dos Hospitais Luxemburgueses (FHL), segundo as modalidades estabelecidas em 2017, mas que as direções se recusavam aplicar. O que era, de resto, a causa do conflito social que conduziu à greve.

O acordo esclarece que as mesmas garantias têm de ser dadas a todos os trabalhadores ‘cobertos’ pela convenção coletiva da FHL, e não apenas aos trabalhadores que fizeram greve, ou seja, o acordo abrange todo o setor, a nível nacional.

