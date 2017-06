Gripe aviária impede circulação de animais durante uma semana

Foram detetados vários casos de gripe aviária no Luxemburgo em três explorações amadoras de aves de capoeira, em Keispelt, Niederfeulen e Schrassig.

Todos os animais foram hoje abatidos, para evitar contaminações.

No entanto, como mandam as regras, o Ministério da Agricultura anunciou a proibição do transporte de animais vivos e a sua presença em feiras ou exposições, durante uma semana, para impedir que a doença se propague a outras explorações.

O ministério recomenda, também, que os animais fiquem fechados, durante este período.

Qualquer morte anormal, que surja, eventualmente, deve ser logo comunicada ao veterinário.

Esta doença não afeta o homem e o consumo de carne e ovos não representa um risco para a saúde pública.

Redação Latina (arquivo Wort)