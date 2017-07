Grupo de 26 refugiados sírios chegou ao Luxemburgo

O Luxemburgo acolheu hoje 26 refugiados sírios. São 14 adultos e 12 crianças oriundos de campos de migrantes no Líbano, que precisavam de proteção internacional.

O grupo de refugiados foi recebido no aeroporto por representantes da Direção da Imigração e do Gabinete de Acolhimento e Integração (OLAI). É, de resto, este serviço, tutelado pelo ministério da Família e da Integração, que vai acompanhar os refugiados nas várias diligências, para facilitar a sua integração no país.

Vai ser atribuído aos 26 migrantes o estatuto de refugiado, ao abrigo do acordo europeu celebrado a 20 de julho de 2015.

Redação Latina