Grupo Post continua a ser o maior empregador do país – STATEC

O Grupo Post Luxembourg continua a ser o maior empregador do país. A empresa dos correios empregava, a 1 de janeiro deste ano, 4.480 pessoas, segundo dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (STATEC).

Em segundo lugar, aparece a empresa dos Caminhos de Ferro Luxemburgueses (CFL), com 4.260 trabalhadores, ao passo que a cadeia de supermercados Cactus completa o pódio, com 4.200.

Imediatamente a seguir, e também com mais de quatro mil empregados, está o gigante mundial do aço. A ArcelorMittal, que tem sede no Luxemburgo, dava trabalho, no início do ano, a 4.120 pessoas.

Somando todas as administrações públicas, os dados do STATEC mostram que são 27716 as pessoas que trabalham para o Estado.

Estes dados resultam de uma lista elaborada pelo STATEC com base num inquérito anual, facultativo, feito a empresas situadas em território nacional e que empregam, no mínimo, 90 pessoas. O inquérito abrange vários ramos de atividade: indústria, construção, comércio e serviços.

