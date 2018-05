Guardas prisionais vão poder usar gás pimenta

Os guardas prisionais vão poder usar armas não letais como gás pimenta. Esta é uma das alterações à reforma do sistema prisional, que irá a votos no Parlamento em meados do mês de junho. Se tudo correr como previsto, a nova lei entrará em vigor antes da próxima rentrée judiciária, a 15 de setembro.

A possibilidade de os guardas recorrerem àquelas armas não letais foi aprovada pela comissão jurídica, após uma reunião com os responsáveis da associação que representa os guardas prisionais.

No entanto, o texto define um quadro restrito no que toca ao armazenamento e utilização das armas. Poderão ser usadas apenas em legítima defesa e em casos em que seja necessário proteger um perímetro de segurança no exterior da prisão.

Note-se que, segundo a lei atual, os guardas têm apenas acesso a bastões e algemas. Ao autorizar o uso de outras armas não letais, os guardas poderão assim atuar à distância em determinados casos.



Esta alteração à lei surge numa altura em que o centro penitenciário de Schrassig tem sido palco de várias greves e agressões contra os guardas. O texto especifica porém a proibição dos chamados tasers.

O projeto de lei prevê também alterações ao nível do transporte dos reclusos, que no futuro deverá ser assegurado apelas pela polícia e não pela polícia e guardas prisionais, como atualmente.

Redação Latina (foto: Gerry Huberty)