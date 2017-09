‘Guerra de almofadas’ alerta para a doença de Parkinson

Este sábado, a rue du Marché aux Herbes, na cidade do Luxemburgo, vai transformar-se num ‘campo de batalha’, em prol de quem sofre da doença de Parkinson.

O Centro Nacional de Investigação sobre a doença de Parkinson está a organizar uma luta de almofadas – literalmente –, para sensibilizar e informar o público sobre esta patologia degenerativa.

O organismo explica, em comunicado, que a luta de almofadas “simboliza a luta incansável” travada por muitos pacientes.“É lutando todos juntos, que vos queremos apoiar no vosso combate contra a doença”, pode ler-se ainda na mesma nota.

O evento, que se realiza entre as 11:00 e as 18:00, é aberto a todos, mas há algumas regras. Ficam excluídas, por exemplo, almofadas com botões ou fechos éclair por razões de segurança. As regras podem ser consultadas no site www.pillowfight.lu.

A iniciativa é organizada pelo “Luxembourg Centre for Systems Biomedicine” (LCSB), da Universidade do Luxemburgo, pelo ”National Centre for Excellence in Research in Parkinson’s Disease” (NCER-PD) e pela Fundação Rotary.